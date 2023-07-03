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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe'den iki oyuncuyu alıyor...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:53

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe'den iki oyuncuyu alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'den transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Al-Hilal'e gitmesinden sonra deneyimli hoca Fenerbahçe'den 2 iki oyuncuyu istediği iddia edildi. Jesus'un transfer taleplerini dikkate alan Al-Hilal yöneticileri Fenerbahçe ile görüşme yapacak.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe’den iki oyuncuyu alıyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe’den iki oyuncuyu alıyor...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kanarya, transfer sezonuna hızlı girdi. Önce Ryan Kent ve daha sonra da Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe’den iki oyuncuyu alıyor...

F.BAHÇE'DE 3. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Fenerbahçe'de göreve gelir gelmez çalışmalarına hız kazandıran teknik direktör İsmail Kartal, yönetime raporunu sundu. Tecrübeli teknik adam, takımda kalacak ve takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte ayrılacak ve kalacak isimler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe’den iki oyuncuyu alıyor...

Yeni transfer Edin Dzeko'nun yanı sıra Batshuayi, King ve Serdar Dursun'un yeni sezon için yeterli olacağını belirten Kartal, Mbwana Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını iletti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe’den iki oyuncuyu alıyor...

"7 OYUNCU KALSIN"

Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayan Kartal; Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Luan Peres, Crespo, Batshuayi ve Emre Mor'un satılmamasını raporuna yazdı.

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