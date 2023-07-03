Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
09:53
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan flaş transfer talebi! Fenerbahçe'den iki oyuncuyu alıyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'den transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Al-Hilal'e gitmesinden sonra deneyimli hoca Fenerbahçe'den 2 iki oyuncuyu istediği iddia edildi. Jesus'un transfer taleplerini dikkate alan Al-Hilal yöneticileri Fenerbahçe ile görüşme yapacak.