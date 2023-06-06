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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:53

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Derbi maçının da 3-0 kaybedilmesiyle adeta teknik direktör Jorge Jesus'un bileti kesildi. Yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara başlarken, listedeki biri yerli olmak üzere üç tecrübeli teknik direktör ile kısa süre içerisinde ilk görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. O ismin ise teklif beklediği ve görev için hazır olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

Derbi maçının da 3-0 kaybedilmesiyle adeta teknik direktör Jorge Jesus'un bileti kesildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

Yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara başlarken, listedeki biri yerli olmak üzere üç tecrübeli teknik direktör ile kısa süre içerisinde ilk görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

O ismin ise teklif beklediği ve görev için hazır olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

Jorge Jesus'un kaçan şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı yenip, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde yola devam edebilirdi.

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