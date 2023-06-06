Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:53

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un yerine 3 aday! O isim göreve hazır...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Derbi maçının da 3-0 kaybedilmesiyle adeta teknik direktör Jorge Jesus'un bileti kesildi. Yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalara başlarken, listedeki biri yerli olmak üzere üç tecrübeli teknik direktör ile kısa süre içerisinde ilk görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. O ismin ise teklif beklediği ve görev için hazır olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...