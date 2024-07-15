Giriş Tarihi: 15.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
20:44
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Kanarya'da transferler beklenirken Mourinho, şok bir karar verdi. Ünlü teknik adam 8 ismin biletini kesti. İşte o isimler ve tüm detaylar...