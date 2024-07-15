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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 20:44

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Kanarya'da transferler beklenirken Mourinho, şok bir karar verdi. Ünlü teknik adam 8 ismin biletini kesti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...

Kanarya'da transferler beklenirken Mourinho, şok bir karar verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...

Ünlü teknik adam 8 ismin biletini kesti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho bileti kesti! 8 ayrılık birden...

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtup ardından da nokta atışı transferlerine başlayan F.Bahçe, ligde peşinden en çok koşulan oyunculardan biri olan Oğuz Aydın için her konuda anlaşmaya vardı.

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