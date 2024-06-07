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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, başkanlık seçimi öncesi takımın başına İsmail Kartal yerine Jose Mourinho'yu getirmişti. Çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan ünlü teknik adam, kadrosuna takviyeler yapmak için somut adımlar atmaya başladı. Mourinho'nun Kanarya'nın gündemine aldığı dünya yıldızını ikna etmek için telefon açtığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...

Sarı lacivertliler, başkanlık seçimi öncesi takımın başına İsmail Kartal yerine Jose Mourinho'yu getirmişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...

Çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan ünlü teknik adam, kadrosuna takviyeler yapmak için somut adımlar atmaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...

Mourinho'nun Kanarya'nın gündemine aldığı dünya yıldızını ikna etmek için telefon açtığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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