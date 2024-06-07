Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
10:07
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho ikna etti! Dünya yıldızı geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, başkanlık seçimi öncesi takımın başına İsmail Kartal yerine Jose Mourinho'yu getirmişti. Çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan ünlü teknik adam, kadrosuna takviyeler yapmak için somut adımlar atmaya başladı. Mourinho'nun Kanarya'nın gündemine aldığı dünya yıldızını ikna etmek için telefon açtığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...