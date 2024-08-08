Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
08:45
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu mücadelesinde Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bir yandan da Süper Lig'de sezonu açmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk karşılaşmasını Adana Demirspor ile oynayacak olan sarı-lacivertli ekip, takımın en büyük eksiği olan orta saha bölgesine de kaliteli bir isim alma peşinde. Kanarya, 3 farklı oyuncuyla girişimlerini sürdürürken yıldız ismin transferinin bitmeye yakın olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…