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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor
Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:45

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu mücadelesinde Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bir yandan da Süper Lig'de sezonu açmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk karşılaşmasını Adana Demirspor ile oynayacak olan sarı-lacivertli ekip, takımın en büyük eksiği olan orta saha bölgesine de kaliteli bir isim alma peşinde. Kanarya, 3 farklı oyuncuyla girişimlerini sürdürürken yıldız ismin transferinin bitmeye yakın olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu açmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler üst üste yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması gündemdeyken Jose Mourinho'nun da bir orta saha transferi istediği biliniyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan 3 oyuncuyla ilgili son gelişmeler haberimizde.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oluyor

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bu karşılaşmada orta sahadaki sorun iyice kendini gösterdi.

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