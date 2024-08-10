Giriş Tarihi: 10.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
22:27
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olay yarattı. Sarı-lacivertli ekibin başında ilk Süper Lig maçına çıkan Mourinho, bir pozisyon sonrasında çılgına döndü ve o anlar çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…