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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…
Giriş Tarihi: 10.08.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:27

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olay yarattı. Sarı-lacivertli ekibin başında ilk Süper Lig maçına çıkan Mourinho, bir pozisyon sonrasında çılgına döndü ve o anlar çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı başladı. Sezonun ilk haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…

Fenerbahçe, sezonu Adana Demirspor'a karşı Kadıköy'de açarken teknik direktör Jose Mourinho da ilk Süper Lig maçına çıktı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…

Portekizli efsane çalıştırıcı Süper Lig'deki ilk maçında dikkat çeken anlara imza atarken maçın ilk yarısından geceye damga vurmayı başardı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho Süper Lig’deki ilk maçında olay yarattı! O pozisyon sonrası çılgına döndü ve…

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lille karşısındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti.

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