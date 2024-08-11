SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
08:29
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan tek golle galip ayrılan sarı-lacivertliler, sezona 3 puanla başladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında olay yaratan hareketlerde bulunurken maç sonu yaptığı açıklamalarda da dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'a yaptığı göndermeyle çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…