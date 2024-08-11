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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…
Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:29

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan tek golle galip ayrılan sarı-lacivertliler, sezona 3 puanla başladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında olay yaratan hareketlerde bulunurken maç sonu yaptığı açıklamalarda da dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'a yaptığı göndermeyle çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Adana Demirspor maçı biter bitmez…

Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı-lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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