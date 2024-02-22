Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:52
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal'a yeni tangocu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. Ara transfer döneminin aktif takımlarından olan sarı-lacivertli kulüp, Krunic, Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarına kadrosuna kattı. Yeni sezon için şimdiden gaza basan Kanarya, İsmail Kartal'ın da istediği Tangocu yıldız için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin sürpriz transfer girişimi ve Arjantinli o isim...