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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal'a yeni tangocu...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:52

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal'a yeni tangocu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. Ara transfer döneminin aktif takımlarından olan sarı-lacivertli kulüp, Krunic, Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarına kadrosuna kattı. Yeni sezon için şimdiden gaza basan Kanarya, İsmail Kartal'ın da istediği Tangocu yıldız için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin sürpriz transfer girişimi ve Arjantinli o isim...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal’a yeni tangocu...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal’a yeni tangocu...

Kanarya'nın golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko, 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ayağından geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal’a yeni tangocu...

SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ!

Fenerbahçe'nin sezon başında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiraladığı deneyimli golcü Serdar Dursun golle döndü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal’a yeni tangocu...

F.BAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE RAKİBİN BEKLİYOR

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertli takımın rakibi ise yarın çekilecek kurada belli olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya yeni yıldızını buldu! İsmail Kartal’a yeni tangocu...

YENİ SEZON İÇİN TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, sezon sonu için de hedeflerini belirlemeye başladı.

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