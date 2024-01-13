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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:21

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, sezon sonu kupaya ulaşmak isterken, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı. İlk olarak dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan ve hemen ardından da Rade Krunic transferini açıklayan Kanarya'da şok kararlar art arda geliyor. Fenerbahçe, bu transferler sonrası 3 yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...

Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, sezon sonu kupaya ulaşmak isterken, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...

İlk olarak dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan ve hemen ardından da Rade Krunic transferini açıklayan Kanarya'da şok kararlar art arda geliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...

Fenerbahçe, bu transferler sonrası 3 yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...

İLK İSİM JOSHUA KING

Fenerbahçe yönetimi, kadroda düşünülmeyen Joshua King'e kendisine takım bulmasını istedi. Norveçli oyuncuya da tekliflerin olduğu öğrenildi.

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