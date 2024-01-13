Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:21
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 3 yıldız birden! Yeni transferler sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertliler, sezon sonu kupaya ulaşmak isterken, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı. İlk olarak dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan ve hemen ardından da Rade Krunic transferini açıklayan Kanarya'da şok kararlar art arda geliyor. Fenerbahçe, bu transferler sonrası 3 yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...