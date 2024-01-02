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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan ve planlamalarını bu doğrultuda yapan sarı lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşti. Kanarya, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, yetenekli oyuncunun yeni takımı da belli oldu. İşte Fenerbahçe'de ilk ayrılacak isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan ve planlamalarını bu doğrultuda yapan sarı lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...

Kanarya, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, yetenekli oyuncunun yeni takımı da belli oldu. İşte Fenerbahçe'de ilk ayrılacak isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı...

Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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