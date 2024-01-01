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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 09:28

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine de son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ara dönemde üç takviye yapacak olan Kanarya, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Bu kapsamda planlamalarını yapan Fenerbahçe, 6 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...

Bu sezon şampiyonluk hasretine de son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...

Ara dönemde üç takviye yapacak olan Kanarya, yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...

Bu kapsamda planlamalarını yapan Fenerbahçe, 4 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da veda zamanı! 6 isim ayrılıyor...

Süper Lig'de zirveyi elinde tutan Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünde de koltuğu kaybetmemek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

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