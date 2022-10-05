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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...
Giriş Tarihi: 05.10.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 06:57

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde işler ne kadar yolunda gitse de golcü sorunu net olarak çözülmüş değil. F.Bahçe bu sezon Konya ve Beşiktaş karşılaşmaları dışında ligde her maçta gol atsa da Jorge Jesus hücumda tamamen durdurulamaz hale gelmek istiyor. Jesus, ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldız golcüyü kadroya katmak için kolları sıvadı. İşte dev operasyona dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...

Sarı lacivertlilerde işler ne kadar yolunda gitse de golcü sorunu net olarak çözülmüş değil.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...

Kanarya, ligde Konya'dan sonra Beşiktaş'a da gol atamadı. Akla hemen kaçan forvetler geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...

Fenerbahçe sezon başında net bir golcü aramış transferin sonuna doğru Michy Batshuayi'yi bulmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan dev operasyon! Dünya yıldızı golcü bu kez geliyor...

Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı olmasına rağmen güçlü rakiplere karşı zorlanıyor. Konyaspor'dan sonra Beşiktaş filelerini de sarsamadılar.

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