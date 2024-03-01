Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:05
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri katan ve takımdan yıldız isimleri gönderen sarı lacivertlilere piyango gibi bir haber geldi. Kanarya'nın yıldız oyunculardan kasasına tam 10 milyon Euro koyacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar...