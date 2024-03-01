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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri katan ve takımdan yıldız isimleri gönderen sarı lacivertlilere piyango gibi bir haber geldi. Kanarya'nın yıldız oyunculardan kasasına tam 10 milyon Euro koyacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri katan ve takımdan yıldız isimleri gönderen sarı lacivertlilere piyango gibi bir haber geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

Kanarya'nın yıldız oyunculardan kasasına tam 10 milyon Euro koyacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

FRED ARTIK %100 HAZIR

Fenerbahçe'nin bu sezon yokluğunu en çok hissettiği isim Fred oldu. Brezilyalı oyuncunun forma giymediği maçlarda rakiplerinin daha baskılı oynadığı sarı-lacivertliler bir hayli sıkıntı yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

Kanarya, Fred'e kavuştu. Dün idmanın tamamında takımla çalışan futbolcu, hocasının görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında süre alacak.

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