Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:31

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde transferler bitmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya'da gündeme son olarak Manchester City'nin yıldız oyuncusu Mateo Kovacic geldi. İşte transferdeki flaş detay ve tüm gelişmeler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde transferler bitmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya'da gündeme son olarak Manchester City'nin yıldız oyuncusu Mateo Kovacic geldi. İşte transferdeki flaş detay ve tüm gelişmeler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok.

Sarı-Lacivertliler'in Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i gündemine aldığı belirlendi.

Yıldız futbolcuyu kiralamayı düşünen Manchester City ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği ve kadroya katılması halinde Fred'le beraber kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Bu sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek.

Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.

TURNUVADA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat futbolcu EURO 2024'te forma giydi. 3 maçta oynayan 30 yaşındaki orta saha söz konusu karşılaşmalarda skor üretemedi.

MATEO KOVACIC

ÜLKE: HIRVATİSTAN YAŞ: 30
POZİSYON: ORTA SAHA
PİYASA DEĞERİ: 30 MİLYON EURO
OYNADIĞI TAKIM: M.CİTY
GEÇEN SEZON NE YAPTI:
MANCHESTER CİTY FORMASIYLA 46
MAÇTA 3 GOL ATTI

(Takvim)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kovacic bombası! Transferdeki flaş detay...

Sarı-Lacivertliler'in Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i gündemine aldığı belirlendi.

SON DAKİKA