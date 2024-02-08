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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic'in yeni adresini duyurdular! Kanarya'da şok ayrılık...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:20

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic'in yeni adresini duyurdular! Kanarya'da şok ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanarya, arayışlarına devam ederken, yıldız kalecisi Livakovic ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Livakovic'in sezon sonu takımdan ayrılacağı ifade edilirken, yeni takımı da böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic’in yeni adresini duyurdular! Kanarya’da şok ayrılık...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic’in yeni adresini duyurdular! Kanarya’da şok ayrılık...

Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic’in yeni adresini duyurdular! Kanarya’da şok ayrılık...

Kanarya, arayışlarına devam ederken, yıldız kalecisi Livakovic ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic’in yeni adresini duyurdular! Kanarya’da şok ayrılık...

Livakovic'in sezon sonu takımdan ayrılacağı ifade edilirken, yeni takımı da böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic’in yeni adresini duyurdular! Kanarya’da şok ayrılık...

SAMET BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe'de gelecek planları arasında yer almayan ve Yunan ekibi Panathinakos'a sezon sonuna kadar kiralık verilen Samet Akaydın, performansıyla beklentilere karşılık veremedi.

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