Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
13:20
Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic'in yeni adresini duyurdular! Kanarya'da şok ayrılık...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanarya, arayışlarına devam ederken, yıldız kalecisi Livakovic ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Livakovic'in sezon sonu takımdan ayrılacağı ifade edilirken, yeni takımı da böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...