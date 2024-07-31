Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
07:02
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: “Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı”
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini toplamda 6-4 ile eleyerek bir üst tura yükseldi. Kadıköy'de oynanan rövanş maçının ilk yarısında sergilenen performans eleştirilere yol açarken SABAH Spor'un usta yazarları da Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…