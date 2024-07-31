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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: “Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı”
Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: “Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini toplamda 6-4 ile eleyerek bir üst tura yükseldi. Kadıköy'de oynanan rövanş maçının ilk yarısında sergilenen performans eleştirilere yol açarken SABAH Spor'un usta yazarları da Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı

Son dakika haberleri… Lugano karşısında 4-3 kazanılan ilk maçın rövanşında Mahmoud'un golü Kadıköy'de soğuk duş etkisi yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı

Fenerbahçe, ikinci yarıda Jose Mourinho'nun değişiklikleriyle kıpırdandı. Kanarya, Dzeko ile dengeyi bulup Szymanski ile öne geçti ve turu atladı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı

Sarı-lacivertliler devler ligi 3. ön elemede Fransız Lille ile eşleşti. Turun ilk maçı 6 Ağustos Salı günü Fransa'da oynanacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı

Bu sırada SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen, Fenerbahçe'nin Lugano maçını değerlendirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FERDİ BEKTE DAHA FAYDALI OLUR"

Fenerbahçe dün gece kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Lugano 45 dakika boyunca sanki 1. sınıf bir takımmış gibi oyunu istediği şekilde yönlendiriyordu. Fenerbahçe'nin 3 orta sahası da ne top kullanabiliyor ne de defansif görevini yerine getiriyordu. Bütün bu yarıda oyunu domine eden Lugano'ydu. Bir de ekstra bir şutla erken skor avantajı sağlayınca iyice morallendiler.

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