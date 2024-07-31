SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı sonrası Jose Mourinho için olay sözler: “Evdeki hesap Kadıköy’e uymadı”

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FERDİ BEKTE DAHA FAYDALI OLUR"

Fenerbahçe dün gece kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kötü bir ilk yarı sergiledi. Lugano 45 dakika boyunca sanki 1. sınıf bir takımmış gibi oyunu istediği şekilde yönlendiriyordu. Fenerbahçe'nin 3 orta sahası da ne top kullanabiliyor ne de defansif görevini yerine getiriyordu. Bütün bu yarıda oyunu domine eden Lugano'ydu. Bir de ekstra bir şutla erken skor avantajı sağlayınca iyice morallendiler.