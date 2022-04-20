Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 14:23

Son dakika Fenerbahçe haberi: Menajerinden ters köşe hamle! Mesut Özil derken Eren Elmalı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün İstanbul'a sarı lacivertli kulüple görüşmeye geldiği iddia edilmişti. Tüm bu iddialar devam ederken, mejaner Söğüt'ten ters köşe bir hamle geldi. Kanarya'da kadro dışı bırakılan ve başka bir takıma transfer edileceği iddia edilen Mesut Özil ile ilgili haberler çıkarken, mejaner Erkut Söğüt'ün Eren Elmalı için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İşte bomba gelişmeye dair tüm detaylar...