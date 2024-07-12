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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam
Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 15:42

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce gündemde olmayan iki yıldız futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi. Kanarya ayrıca EURO 2024'te forma giyen milli futbolcu ile de anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce gündemde olmayan iki yıldız futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi. Kanarya ayrıca EURO 2024'te forma giyen milli futbolcu ile de anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

Allan Saint-Maximin'i bitirmek üzere olan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

Sarı-Lacivertliler, prensip anlaşmasına varılan Youssef En-Nesyri'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Ancak dün İtalyan ve Suudi basını, can sıkan bir iddia ortaya attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

B PLANI DEVREDE
Buna göre, daha önce Avrupa'da kalmaya sıcak bakan En-Nesyri, son anda geri adım atarak Al-Qadsiah'nın 14 milyon Euro maaşla sunduğu 3 yıllık teklifi kabul etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

Fenerbahçe, Faslı yıldızın net bir şekilde kararını bildirmesini beklerken, B planı için de kollar sıvandı.

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