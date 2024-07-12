SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho B planını devreye soktu! Listede 2 yıldız var | Milli futbolcuyla anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce gündemde olmayan iki yıldız futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi. Kanarya ayrıca EURO 2024'te forma giyen milli futbolcu ile de anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...