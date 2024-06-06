Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:35
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, istediği isimleri belirlemeye başladı. Ünlü teknik adam, ilk olarak eski öğrencisini isterken, Fenerbahçe, dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...