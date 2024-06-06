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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, istediği isimleri belirlemeye başladı. Ünlü teknik adam, ilk olarak eski öğrencisini isterken, Fenerbahçe, dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, istediği isimleri belirlemeye başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...

Ünlü teknik adam, ilk olarak eski öğrencisini isterken, Fenerbahçe, dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...

Tarihinin en yüksek puanını aldığı sezonda şampiyonluğu kaçıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon için büyük oynuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho istedi, yönetim alıyor! İşte gelecek ilk dünya yıldızı...

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçimine de hazırlanan Kanarya, sezon sona erdikten hemen sonra takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

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