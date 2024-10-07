SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski’den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı gündemden düşmüyor. Sarı lacivertli kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanan 24 yaşındaki Polonyalı yıldız, Jose Mourinho'nun ise vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Öyle ki, dünyaca ünlü teknik adam "2 tane daha olsa ikisini de oynatırdık" dediği Szymanski'nin kötü performansına rağmen ona ilk 11'de forma şansı veriyor. Bu durum ise birçok taraftar için bir soru işareti…