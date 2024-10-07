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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski'den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 10:58

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski'den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon takıma beklenen katkıyı bir türlü sağlayamayan Szymanski, eski günlerini özletiyor. En son 133 gün önce ağları sarsabilen Jose Mourinho'nun gözbebeği, tüm bu eleştirilere rağmen Süper Lig'de 7 maçta, Avrupa'da ise tam 6 mücadelede de ilk 11'de forma giydi. Peki ama tüm bu form düşüklüğüne rağmen neden hala Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi? İşte sebebi ve tüm detaylar.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski’den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı gündemden düşmüyor. Sarı lacivertli kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanan 24 yaşındaki Polonyalı yıldız, Jose Mourinho'nun ise vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Öyle ki, dünyaca ünlü teknik adam "2 tane daha olsa ikisini de oynatırdık" dediği Szymanski'nin kötü performansına rağmen ona ilk 11'de forma şansı veriyor. Bu durum ise birçok taraftar için bir soru işareti…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski’den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 2 maçta puan kaybetti. Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski’den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

Ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Twente ile 1-1 berabere kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski’den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 4 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski’den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler, ligdeki 3'üncü maçında 24 Ekim Perşembe günü İngiltere temsilcisi Manchester United'ı evinde konuk edecek.

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