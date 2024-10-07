Giriş Tarihi: 07.10.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
10:58
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho Szymanski'den neden vazgeçemiyor? Sebebi ortaya çıktı!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon takıma beklenen katkıyı bir türlü sağlayamayan Szymanski, eski günlerini özletiyor. En son 133 gün önce ağları sarsabilen Jose Mourinho'nun gözbebeği, tüm bu eleştirilere rağmen Süper Lig'de 7 maçta, Avrupa'da ise tam 6 mücadelede de ilk 11'de forma giydi. Peki ama tüm bu form düşüklüğüne rağmen neden hala Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi? İşte sebebi ve tüm detaylar.