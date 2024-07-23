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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan 9 yıldıza 'güle güle' Rekor transfer geldiği gibi gidiyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:56

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan 9 yıldıza 'güle güle' Rekor transfer geldiği gibi gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jose Mourinho'nun kritik mücadele öncesinde 9 isimin ayrılığına onay verdiği belirtildi. Bu isimlerin içerisinde bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen bir futbolcu da var. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan 9 yıldıza ’güle güle’ Rekor transfer geldiği gibi gidiyor
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan 9 yıldıza ’güle güle’ Rekor transfer geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano karşısında çıkacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan 9 yıldıza ’güle güle’ Rekor transfer geldiği gibi gidiyor

Sarı-Lacivertliler'de bu maç öncesi 9 futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan 9 yıldıza ’güle güle’ Rekor transfer geldiği gibi gidiyor

Bu isimlerin arasında Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinin de olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan 9 yıldıza ’güle güle’ Rekor transfer geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe'de yolların kiralık ya da temelli ayrılacağı öne sürülen 9 futbolcu şöyle:

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