Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:56
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan 9 yıldıza 'güle güle' Rekor transfer geldiği gibi gidiyor
Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jose Mourinho'nun kritik mücadele öncesinde 9 isimin ayrılığına onay verdiği belirtildi. Bu isimlerin içerisinde bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen bir futbolcu da var. İşte son dakika haberinin detayları...