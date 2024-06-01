Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
14:05
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var
Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç ile görüşen ve her konuda anlaşmaya varan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hemen el koydu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Transferde Acun Ilıcalı'nın da büyük rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 10 dünyaca ünlü yıldız da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...