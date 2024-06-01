SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

FRED VE DZEKO'YU ARADI

Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho'nun son kararını vermeden önce Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.