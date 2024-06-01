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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 14:05

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç ile görüşen ve her konuda anlaşmaya varan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hemen el koydu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Transferde Acun Ilıcalı'nın da büyük rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 10 dünyaca ünlü yıldız da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç ile görüşen ve her konuda anlaşmaya varan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hemen el koydu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Transferde Acun Ilıcalı'nın da büyük rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 10 dünyaca ünlü yıldız da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

Fenerbahçe'de bu sezon toplanan rekor puana (99) rağmen elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezon için ilk hamle gerçekleşti ve İsmail Kartal'ın yerine göreve dünyaca ünlü Jose Mourinho getirildi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

Sarı-Lacivertli yönetim adına Jose Mourinho ile görüşen Sportif Direktör Mario Branco, her sorunu aştı ve Portekizli hocayı 2 yıllık sözleşmeye ikna etmeyi başardı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

FRED VE DZEKO'YU ARADI
Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho'nun son kararını vermeden önce Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Listede 10 yıldız var

Başarılı teknik direktörün 'evet' demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun, Branco ile yaptığı görüşmelerde 'Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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