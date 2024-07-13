Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
11:01
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan soyunma odasında olay sözler! "Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü..."
Son dakika haberi: SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçecek TFF başkanlığı yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini değerlendiren usta isim, Jose Mourinho'nun Hajduk Split maçı sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmayı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...