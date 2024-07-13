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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan soyunma odasında olay sözler! "Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü..."
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:01

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan soyunma odasında olay sözler! "Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü..."

Son dakika haberi: SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçecek TFF başkanlığı yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini değerlendiren usta isim, Jose Mourinho'nun Hajduk Split maçı sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmayı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan soyunma odasında olay sözler! Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü...

SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçecek TFF başkanlığı yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini değerlendiren usta isim, Jose Mourinho'nun Hajduk Split maçı sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmayı da açıkladı. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan soyunma odasında olay sözler! Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü...

TFF, SEÇİM VE ADAYLAR

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için adaylık bildirimi yapılmasına iki gün kala Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık çekildiklerini açıkladı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan soyunma odasında olay sözler! Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü...

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi de aday olduğunu bildirildi. Son sezonda yaşanan olaylarla beraber alınan olağanüstü seçim kararıyla bugüne gelinirken, Büyükekşi'ye karşı olanların yeni aday çıkarması için zamanı da kalmadı böylece.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan soyunma odasında olay sözler! Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü...

İbrahim Hacıosmanoğlu da imzalarını tamamlayarak, seçim için kürsü hakkı elde etti. Bir haftalık sürede kararında ısrarcı olup olmayacağı belirsiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş delegelerini Ankara'ya göndermeyebilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan soyunma odasında olay sözler! Ben işimi ciddi yapıyorum! Bu görüntü...

Birçok kulüp benzer tavır içinde olacak muhtemelen. Büyükekşi'nin 'ibra edilmemesi' gerçekleşecek durum değil. Ancak bir sürpriz cepte duruyor.

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