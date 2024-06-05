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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:59

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezonun hazırlıkları son sürat devam ederken sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kanarya, resmi siteden tecrübeli teknik adamın maaşını açıklarken, sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...

Trendyol Süper Lig'de kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...

Gelecek sezonun hazırlıkları son sürat devam ederken sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...

Kanarya, resmi siteden tecrübeli teknik adamın maaşını açıklarken, sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...

Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...

Sarı-lacivertliler, Kartal'dan dolan boşluğu dünyaca ünlü bir isimle doldurdu.

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