Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:59
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Resmi açıklama sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezonun hazırlıkları son sürat devam ederken sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Kanarya, resmi siteden tecrübeli teknik adamın maaşını açıklarken, sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...