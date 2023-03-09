Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sevilla ile kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de play-off sisteminin uygulanması yönünde ifadeler kullanmıştı. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Tüzemen, Fenerbahçe gündemine dair konuşurken, Jesus ve Ali Koç ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte o ifadeler...