GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ AVANTAJLI



Levent Tüzemen: 'Galatasaray maç oynamadı, oyuncular ritmini kaybeder' fikrine katılmıyorum. Hazırlık maçlarında çok hırslı, mücadele gücü yüksek ve kazanma duygusu en üst düzeyde olan bir takım izledik. Galatasaray evinde taraftarıyla rakip üzerinde çok ciddi bir baskı kuruyor, Kasımpaşa maçında da bol pozisyon üretecek ve 3 puanı rahat kazanacak bir takım izleyeceğiz.