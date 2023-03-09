Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! "Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor"
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:38

Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! "Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sevilla ile kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de play-off sisteminin uygulanması yönünde ifadeler kullanmıştı. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Tüzemen, Fenerbahçe gündemine dair konuşurken, Jesus ve Ali Koç ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte o ifadeler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sevilla ile kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de play-off sisteminin uygulanması yönünde ifadeler kullanmıştı. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Tüzemen, Fenerbahçe gündemine dair konuşurken, Jesus ve Ali Koç ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte o ifadeler...




Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor

Murat Özbostan: Ligde 1 ayı aşkın bir aradan sonra Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, kalan maçlarda puan farkını korur mu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ AVANTAJLI

Levent Tüzemen: 'Galatasaray maç oynamadı, oyuncular ritmini kaybeder' fikrine katılmıyorum. Hazırlık maçlarında çok hırslı, mücadele gücü yüksek ve kazanma duygusu en üst düzeyde olan bir takım izledik. Galatasaray evinde taraftarıyla rakip üzerinde çok ciddi bir baskı kuruyor, Kasımpaşa maçında da bol pozisyon üretecek ve 3 puanı rahat kazanacak bir takım izleyeceğiz.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor

Özellikle Zaniolo-İcardi ikilisinin gol yollarındaki birlikteliğinin skora ve taraftarın coşkusuna etki edeceğine inanıyorum. Puan farkı konuşmak için çok erken ancak Galatasaray'ın ciddi bir fikstür avantajı olduğunu görüyorum.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Olay sözler! Jorge Jesus değil Ali Koç istiyor

Murat Özbostan: Galatasaray, Florya'da dev bir operasyona imza attı. Florya'dan beklenti büyük mü? Başka projeler var mı?

SON DAKİKA