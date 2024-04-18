Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi’ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe'de son olarak 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen ve ardından sakatlığı dolayısıyla yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş; 7 Şubat'ta Gaziantep FK'ya karşı oynanan kupa maçından bu yana takımdan ayrı kalan Joshua King ile son 3 resmi maçta kadroda yer almayan Cengiz Ünder, Olympiacos ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.