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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi'ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 23:59

Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi'ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleye Olympiakoslu oyuncunun yaptığı hareket damga vurdu. Yunan ekibinin oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faul sonrası skandal bir harekete imza attı. İşte o anlar ve tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi’ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi’ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Mücadeleye Olympiakoslu oyuncunun yaptığı hareket damga vurdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi’ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Yunan ekibinin oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faul sonrası skandal bir harekete imza attı. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi’ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU SAKATLIĞINI ATLATARAK KADRODA YER ALDI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları dolayısıyla takımını son maçlarda yalnız bırakan 4 oyuncu Olympiacos maçıyla birlikte kadroya geri döndü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi’ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe'de son olarak 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen ve ardından sakatlığı dolayısıyla yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş; 7 Şubat'ta Gaziantep FK'ya karşı oynanan kupa maçından bu yana takımdan ayrı kalan Joshua King ile son 3 resmi maçta kadroda yer almayan Cengiz Ünder, Olympiacos ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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