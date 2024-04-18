Giriş Tarihi: 18.04.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
23:59
Son dakika Fenerbahçe haberi: Olympiakoslu futbolcudan Ferdi'ye skandal hareket! Öyle bir şey yaptı ki...
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleye Olympiakoslu oyuncunun yaptığı hareket damga vurdu. Yunan ekibinin oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faul sonrası skandal bir harekete imza attı. İşte o anlar ve tüm detaylar...