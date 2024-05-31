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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho'ya ödenecek maaş...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho'ya ödenecek maaş...

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan seçimde kimin başkanı olacağı merak edilirken, bir yandan da teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Başkan adayı Aziz Yıldırım, takımın başına getirmek istediği ismi Jose Mourinho olarak açıklamıştı. Tüm bu haberler sonrası, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin alacağı gerçek rakam ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho’ya ödenecek maaş...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho’ya ödenecek maaş...

Bir yandan seçimde kimin başkanı olacağı merak edilirken, bir yandan da teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho’ya ödenecek maaş...

Başkan adayı Aziz Yıldırım, takımın başına getirmek istediği ismi Jose Mourinho olaral açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho’ya ödenecek maaş...

Tüm bu haberler sonrası, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin alacağı gerçek rakam ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şok rakam ortaya çıktı! İşte Jose Mourinho’ya ödenecek maaş...

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak Jose Mourinho'yu açıkladı.

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