Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'i karıştıran transfer! Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Beşiktaş'a...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, yaz transfer dönemi için transfer hedeflerini belirlerken, ayrılacak isimler de netleşti. Bu isimlerin içinden 2 yıldızın ezeli rakibe gideceği iddiaları ise gündemi karıştırdı. Fenerbahçe'nin 2 yıldızı ile ezeli rakip Beşiktaş ilgileniyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...