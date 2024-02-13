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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:25

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan arkasında bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Arda Güler'in yerine gelen ve performansıyla göz dolduran Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Son 5 müsabakada takıma gol ya da asist katkısı veremeyen yıldız oyuncuyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan arkasında bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...

Sarı lacivertlilerde Arda Güler'in yerine gelen ve performansıyla göz dolduran Sebastian Szymanski ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...

Son 5 müsabakada takıma gol ya da asist katkısı veremeyen yıldız oyuncuyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Madrid'e sattığı Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Sebastian Szymanski, performansıyla herkesi mest etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...

24 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'in ilk 20 haftasında sadece 6 maçı boş geçmiş, takıma 9 gol-9 asistlik katkı vermişti.

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