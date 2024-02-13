Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
07:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Meğer transfer teklifi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan arkasında bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Arda Güler'in yerine gelen ve performansıyla göz dolduran Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Son 5 müsabakada takıma gol ya da asist katkısı veremeyen yıldız oyuncuyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...