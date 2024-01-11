Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, son olarak Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Kendinden emin şekilde liderliğini sürüden Kanarya, Leonardo Bonucci'nin ardından akılalmaz bir dünya yıldızı için devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...