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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 17:58

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, son olarak Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Kendinden emin şekilde liderliğini sürüden Kanarya, Leonardo Bonucci'nin ardından akılalmaz bir dünya yıldızı için devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, son olarak Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Kendinden emin şekilde liderliğini sürüden Kanarya, Leonardo Bonucci'nin ardından akılalmaz bir dünya yıldızı için devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, son olarak 16. haftanın erteleme maçında Konyaspor'u konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

Mücadelede nefes kesen bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, özellikle Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'nin yıldızlaştığı maçtan 7-1 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

Bu skorla beraber puanını 50 yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Kanarya dünya yıldızını söküp alıyor...

FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI

Süper Lig'de bu sezon toplamda 19 maça çıkan Fenerbahçe; 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, tamı tamına 56 gol atmayı başardı.

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