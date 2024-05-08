Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe’nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

Zamanla iki ismi geri plana atan Kartal'ın, başta bu futbolcular olmak üzere bazı öğrencileriyle de arasında soğukluk oluştu. Fred'in İsmail Kartal'a el kol hareketleri, Dzeko'nun derbide kulübeye çekilmesi gibi konularla birlikte birçok futbolcuda da konsantrasyon kaybı yaşandı. Bonucci'nin de forma giyemediği için İsmail Kartal'a kızgın olduğu ve serzenişlerde bulunduğu öğrenildi.