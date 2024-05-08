Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
07:13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe'nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır yaralanmıştı. Karşılaşma sonrasında hem yönetim hem de teknik ekip eleştirilerin odağı olurken, SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan ve Bülent Timurlenk durumu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...