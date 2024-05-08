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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe'nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:13

Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe'nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır yaralanmıştı. Karşılaşma sonrasında hem yönetim hem de teknik ekip eleştirilerin odağı olurken, SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan ve Bülent Timurlenk durumu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe’nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır yaralanmıştı. Karşılaşma sonrasında hem yönetim hem de teknik ekip eleştirilerin odağı olurken, SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan ve Bülent Timurlenk durumu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe’nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

Sezon başında İsmail Kartal'ın en büyük yardımcıları, takımın iki yıldızı Edin Dzeko ile Dusan Tadic'ti. Oyun planları hakkında iki oyuncu ile sık sık görüşen ve fikirlerine başvuran İsmail Kartal, ligin ikinci yarısından itibaren taktik düşüncelerde ters düştü.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe’nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

Zamanla iki ismi geri plana atan Kartal'ın, başta bu futbolcular olmak üzere bazı öğrencileriyle de arasında soğukluk oluştu. Fred'in İsmail Kartal'a el kol hareketleri, Dzeko'nun derbide kulübeye çekilmesi gibi konularla birlikte birçok futbolcuda da konsantrasyon kaybı yaşandı. Bonucci'nin de forma giyemediği için İsmail Kartal'a kızgın olduğu ve serzenişlerde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe’nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

GÜRCAN BİLGİÇ: 'ÇEKİLELİM' NOKTASINA GETİRENLER...

Şampiyonluk bir maçla kaybedilmiyor. Herkesin aklında Sivas ve Konya deplasmanları var ama bunlardan önce de Türk VAR hakemleri ile 30 maç oynandı. F.Bahçe'nin kayıpları süreç için normal... 1 yenilgi ve 6 beraberlik 38 maçlık süreçte normal!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe’nin gidişatıyla ilgili flaş sözler! “İsmail Kartal’a “Vizyonsuz” yakıştırması yapanlar...”

Anormal olan G.Saray'ın geçen sezon 14'te 14, bu sezon da 16'da 16 yapması. Takımı teknik-taktik olarak eleştirebiliriz ama camiayı "Çekilelim" noktasına getiren sistem asla unutulmamalı. Bugün yaşananlar 17 Mart'ta Trabzon maçından sonra da olabilirdi. Ya da Karagümrük karşılaşması...

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