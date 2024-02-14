Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.



