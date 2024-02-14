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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 22:02

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı. Yönetim, tüm bu yaşananlar sonrası beklenen transferi gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Sarı lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Yönetim, tüm bu yaşananlar sonrası beklenen transferi gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Fenerbahçe büyük umutlarla renklerine kattığı Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...

Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.

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