Giriş Tarihi: 14.02.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
22:02
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve beklenen transfer! Livakovic istedi, yönetim aldı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı. Yönetim, tüm bu yaşananlar sonrası beklenen transferi gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...