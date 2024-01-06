Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya'da karar çıktı! 3 ayrılık birden...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili mesaisini sürdürüyor. Kanarya, eksik bölgeler için arayışlarını sürdürürken, 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...