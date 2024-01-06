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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya'da karar çıktı! 3 ayrılık birden...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:25

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya'da karar çıktı! 3 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili mesaisini sürdürüyor. Kanarya, eksik bölgeler için arayışlarını sürdürürken, 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya’da karar çıktı! 3 ayrılık birden...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya’da karar çıktı! 3 ayrılık birden...

Devre arası transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili mesaisini sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya’da karar çıktı! 3 ayrılık birden...

Kanarya, eksik bölgeler için arayışlarını sürdürürken, 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya’da karar çıktı! 3 ayrılık birden...

KANARYA'DA STOPER ARAYIŞI

Fenerbahçe, stoper sıkıntısını çözmek için dört koldan çalışıyor. Atletico Madrid'in kapısını Çağlar Söyüncü için çalan ancak olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilere Stefan Savic önerildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Kanarya’da karar çıktı! 3 ayrılık birden...

İspanyol kulübü ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan 32 yaşındaki Karadağlı oyuncuyu ikna etmek Dzeko'ya düştü.

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