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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 07:04

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya'dan ilk bomba...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk hamlesini yaptı. İspanya devinin kapısını çalan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ilk teklifini yaptı ve harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya’dan ilk bomba...

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya’dan ilk bomba...

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya’dan ilk bomba...

Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, ilk hamlesini yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya’dan ilk bomba...

İspanya devinin kapısını çalan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ilk teklifini yaptı ve harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transfer yola çıkıyor! Kanarya’dan ilk bomba...

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