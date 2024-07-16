Giriş Tarihi: 16.07.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
20:34
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı suya düştü...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin transferini de açıkladı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya'ya yıldız isimden kötü haber geldi. Bu kötü haber sonrası Mourinho'nun da planları suya düştü. İşte tüm detaylar...