Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı suya düştü...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 20:34

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı suya düştü...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin transferini de açıkladı. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya'ya yıldız isimden kötü haber geldi. Bu kötü haber sonrası Mourinho'nun da planları suya düştü. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho’nun planı suya düştü...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho’nun planı suya düştü...

Topuk Yaylası ve Avusturya'da kamp yapan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho’nun planı suya düştü...

Kanarya, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho’nun planı suya düştü...

TRANSFERDE ŞOV BAŞLADI

Transfer dönemine Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak giriş yapan Kanarya, ardından sessizliğe geçmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimden şok! Mourinho’nun planı suya düştü...

Ancak son günlerde transferde somut adımlar atan Kanarya, 3 transferi birden noktaladı.

SON DAKİKA