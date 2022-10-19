Giriş Tarihi: 19.10.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 19:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla beklentilerin üzerinde bir başlangıç yapmıştı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, kısa sürede toparlanarak hem ligde hem de Avrupa'da üst üste galibiyetlerle taraftarını memnun etti. Takımın gidişatından memnun olan Fenerbahçe yönetimi, taraftarların da merakla beklediği o hamle için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları…