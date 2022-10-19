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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 19.10.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 19:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla beklentilerin üzerinde bir başlangıç yapmıştı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, kısa sürede toparlanarak hem ligde hem de Avrupa'da üst üste galibiyetlerle taraftarını memnun etti. Takımın gidişatından memnun olan Fenerbahçe yönetimi, taraftarların da merakla beklediği o hamle için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Ali Koç ve yönetimi henüz sezon tamamlanmadan teknik direktör arayışlarına başladı ve Jorge Jesus ile prensipte anlaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Yeni sezon öncesi İsmail Kartal'ın görevine son verilerek takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekiple flaş bir başlangıca imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Yaz boyunca yapılan yıldız transferlerle birlikte sezona bomba gibi giren Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında 20 puan toplamayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Fenerbahçe taraftarına istediğini verecek! Jorge Jesus için beklenen hamle gerçekleşiyor…

Bu süreçte bir maçı da BAY geçen Kanarya, ligdeki 9 maçta toplam 28 gol atarak taraftarlarını adeta mest etti.

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