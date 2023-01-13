Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

Giriş Tarihi: 13.01.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 21:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında gösterdiği performansla takdirleri toplamıştı. Ancak Dünya Kupası arasından sonra lige iyi dönemeyen sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. İlk olarak golcü arayan Kanarya, Vincent Aboubakar ile temas kursa da bu transferi Beşiktaş bitirdi. Fenerbahçe ise eski gözdesiyle yeniden temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları…