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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…
Giriş Tarihi: 13.01.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 21:24

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında gösterdiği performansla takdirleri toplamıştı. Ancak Dünya Kupası arasından sonra lige iyi dönemeyen sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. İlk olarak golcü arayan Kanarya, Vincent Aboubakar ile temas kursa da bu transferi Beşiktaş bitirdi. Fenerbahçe ise eski gözdesiyle yeniden temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte iyi bir ritim yakalayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında taraftarlarını adeta mest eden bir oyun sergiledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

UEFA Avrupa Ligi'nde de alınan iyi sonuçlarla birlikte şampiyonluk ateşini yakan Kanarya, Dünya Kupası arasından kötü döndü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Süper Lig’i kasıp kavuran yıldızı yeniden Türkiye’ye getiriyor! Fenerbahçe’de Vincent Aboubakar derken büyük ters köşe…

İlk olarak kadrosuna yeni bir golcüyü transfer etmek isteyen Kanarya, eski gözdesiyle yeniden flörte başladı.

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