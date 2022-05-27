Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:49
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
07:32
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig'in parlayan yıldızlarını alıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2021-22 sezonunu İsmail Kartal'la birlikte son maçlarda gösterdiği müthiş performansla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Şampiyonlar Ligi için ön eleme turları oynayacak olan sarı-lacivertli takım daha güçlü bir kadroyla Avrupa'ya gitmek istiyor. Yönetim, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda parlayan iki oyuncu için hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bu transferde Trabzonspor ile karşı karşıya gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...