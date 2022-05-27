Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig’in parlayan yıldızlarını alıyor

BÜNYAMİN BALCI VE MERT MÜLDÜR

Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti.