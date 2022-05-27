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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig'in parlayan yıldızlarını alıyor
Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:32

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç'tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig'in parlayan yıldızlarını alıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2021-22 sezonunu İsmail Kartal'la birlikte son maçlarda gösterdiği müthiş performansla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Şampiyonlar Ligi için ön eleme turları oynayacak olan sarı-lacivertli takım daha güçlü bir kadroyla Avrupa'ya gitmek istiyor. Yönetim, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda parlayan iki oyuncu için hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bu transferde Trabzonspor ile karşı karşıya gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig’in parlayan yıldızlarını alıyor

2021-22 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte müthiş bir çıkış yakalayarak Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig’in parlayan yıldızlarını alıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Kartal'dan memnun kalan taraftarlar deneyimli hocanın takımda kalmasını istese de yönetim Jorge Jesus'u takımın başına getirecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig’in parlayan yıldızlarını alıyor

Yeni sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de gözler yeni transfelere çevrildi. Transfer döneminde birçok oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken takıma yeni gelecek isimlerde merak ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig’in parlayan yıldızlarını alıyor

TAKIMA YERLİ TAKVİYESİ YAPILACAK

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’tan bomba transfer hamlesi! Süper Lig’in parlayan yıldızlarını alıyor

BÜNYAMİN BALCI VE MERT MÜLDÜR

Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti.

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