Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, flaş bir giriş yapmıştı. Ligin ilk 10 haftasında üst üste alınan bol gollü galibiyetler, taraftarı havaya sokmayı başarsa da daha sonra yaşanan düşüş hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli ekip sezonun sonunda Süper Lig'i kaybetti ancak Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Jorge Jesus ise Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından görevine veda etti. Bunun üzerine Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, yeni hoca adaylarıyla görüşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları…