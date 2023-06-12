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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…
Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, flaş bir giriş yapmıştı. Ligin ilk 10 haftasında üst üste alınan bol gollü galibiyetler, taraftarı havaya sokmayı başarsa da daha sonra yaşanan düşüş hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli ekip sezonun sonunda Süper Lig'i kaybetti ancak Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Jorge Jesus ise Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından görevine veda etti. Bunun üzerine Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, yeni hoca adaylarıyla görüşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından teknik direktör Jorge Jesus, görevine veda etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

1 yıllık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli ekipten ayrılan Jesus, tarihi zaferin ardından taraftarlarına teşekkür ederek ülkesine döneceğini açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un görevine devam etmemesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışları hız kesmeden başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

Ali Koç'un masasında birçok aday bulunurken, favori ismin kim olduğu da ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç’un favori adayı belli oldu! Süper Lig’in şampiyon hocası Jesus’un yerine Fenerbahçe’ye geliyor…

Fenerbahçe Başkanı Koç, vakit kaybetmeden teknik direktör adaylarıyla görüşecek ve kısa zamanda yeni hocayı takımın başına getirecek.

İşte teknik direktör konusundaki tüm gelişmeler…

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