Milli futbolcu açıklamasında, "Eleştiriler olacaktır. Beklenti var. Bizler de profesyonel oyuncularız. Bazen eleştirilere verilen en güzel cevap sessiz kalmaktır. Her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.