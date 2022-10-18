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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan maçta gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası olmuştu. Başarılı eldiven eleştirilere yanıt verirken, teknik direktör Jorge Jesus da Altay için taraftarlardan destek istemişti. Bu gelişmelerin ardından Altay Bayındır'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan maçta gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası olmuştu. Başarılı eldiven eleştirilere yanıt verirken, teknik direktör Jorge Jesus da Altay için taraftarlardan destek istemişti. Bu gelişmelerin ardından Altay Bayındır'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de son haftalardaki eleştirilerin odağında yer alan milli kaleci Altay Bayındır'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...

Sarı-lacivertli takımın VavaCars Fatih Karagümrük'le oynadığı maçta yediği hatalı gollerle tepki çeken 24 yaşındaki kaleciyi taraftarlar ıslıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...

"EN GÜZEL CEVAP SESSİZ KALMAKTIR"

Dün oynanan Ankaragücü maçının ardınan açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, kendisine gösterilen tepkilere yanıt vermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...

Milli futbolcu açıklamasında, "Eleştiriler olacaktır. Beklenti var. Bizler de profesyonel oyuncularız. Bazen eleştirilere verilen en güzel cevap sessiz kalmaktır. Her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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