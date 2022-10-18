Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
15:28
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Büyük tepki çekmişti, Abdullah Avcı detayı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan maçta gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası olmuştu. Başarılı eldiven eleştirilere yanıt verirken, teknik direktör Jorge Jesus da Altay için taraftarlardan destek istemişti. Bu gelişmelerin ardından Altay Bayındır'la ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...