Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus'a... | Trabzonspor'a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus'a... | Trabzonspor'a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deyim yerindeyse yokları oynadığı deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler adına maça damgasını vuran Altay Bayındır, yaptığı 5 net kurtarışla tarihi bir yenilgiyi önlemişti. Maç sonrası genç kaleci ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus arasında geçen konuşma ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus’a... | Trabzonspor’a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deyim yerindeyse yokları oynadığı deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler adına maça damgasını vuran Altay Bayındır, yaptığı 5 net kurtarışla tarihi bir yenilgiyi önlemişti. Maç sonrası genç kaleci ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus arasında geçen konuşma ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus’a... | Trabzonspor’a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı kötü gidişatına devam etti. Trabzonspor karşısında son 12 Süper Lig maçında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kanarya, sadece 2 kez kazandı. Sarı-Lacivertliler'in iki galibiyeti de 2020-21 sezonunda geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus’a... | Trabzonspor’a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti

HEP AYNI KABUS!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçlarında kırmızı kart istatistiği de dikkat çekti. İki takım arasındaki son 11 maçta 6 kez kırmızı kart çıkarken bunların tamamı Fenerbahçe'yi eksik bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus’a... | Trabzonspor’a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti

Ayrıca son 3 karşılaşmada da Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart gördü. 17 Ekim 2021'de Kim Min-Jae, 6 Mart 2022'de İrfan Can Kahveci ve son olarak da dünkü mücadelede Crespo oyundan atılan isimlerdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus’a... | Trabzonspor’a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti

EN SARI İLK YARI

Maçın ilk yarısında oyunda zaman zaman gerilirken hakem Halil Umut Meler de sık sık kartlarına başvurdu.

SON DAKİKA