Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı kötü gidişatına devam etti. Trabzonspor karşısında son 12 Süper Lig maçında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kanarya, sadece 2 kez kazandı. Sarı-Lacivertliler'in iki galibiyeti de 2020-21 sezonunda geldi.