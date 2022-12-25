Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
10:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus'a... | Trabzonspor'a karşı tarihi yenilgiyi önlemişti
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deyim yerindeyse yokları oynadığı deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi. Sarı-Lacivertliler adına maça damgasını vuran Altay Bayındır, yaptığı 5 net kurtarışla tarihi bir yenilgiyi önlemişti. Maç sonrası genç kaleci ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus arasında geçen konuşma ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...