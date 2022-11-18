Giriş Tarihi: 18.11.2022 08:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
08:36
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla taraftarların zaman zaman tepkisi çekmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus da milli file bekçisine destek vermişti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'la ilgili flaş bir karar aldı. İşte tüm ayrıntılar...