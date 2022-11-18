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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 08:36

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla taraftarların zaman zaman tepkisi çekmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus da milli file bekçisine destek vermişti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'la ilgili flaş bir karar aldı. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla taraftarların zaman zaman tepkisi çekmişti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus da milli file bekçisine destek vermişti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'la ilgili flaş bir karar aldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...

Fenerbahçe'de bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman taraftarların tepkisini çeken milli kaleci Altay Bayındır'la ilgili flaş bir karar alındı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...

Bazı maçlarda taraftarların hedefinde olan 24 yaşındaki file bekçisine sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus sahip çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...

"ONA GÖSTERİLEN TEPKİ BANA GÖSTERİLMİŞTİR"

Rennes'le 3-3 berabere kalınan maçta gösterilen tepki sonrası taraftarlara mesaj gönderen Jesus, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için her zaman bize destek oluyorlar. Ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklatacak...

Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar, çünkü ben ayrım yapmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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