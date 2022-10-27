Giriş Tarihi: 27.10.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 21:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, grubun 5. maçında Ülker Stadyumu'nda Rennes'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında şok bir durum yaşayan sarı-lacivertliler, ilk 30 dakikada 3-0 geriye düştü. İkinci yarı sona ermeden gelen Enner Valencia'nın golü ise sarı-lacivertli takımı umutlandırdı. İlk yarıda Altay Bayındır'ın performansı ise taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Genç kaleci, Fenerbahçe tribünlerinden yoğun tepki aldı. İşte son dakika haberinin detayları…