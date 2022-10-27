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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…
Giriş Tarihi: 27.10.2022 20:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 21:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, grubun 5. maçında Ülker Stadyumu'nda Rennes'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında şok bir durum yaşayan sarı-lacivertliler, ilk 30 dakikada 3-0 geriye düştü. İkinci yarı sona ermeden gelen Enner Valencia'nın golü ise sarı-lacivertli takımı umutlandırdı. İlk yarıda Altay Bayındır'ın performansı ise taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Genç kaleci, Fenerbahçe tribünlerinden yoğun tepki aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

Son dakika haberleri… Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik maçına çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

Sarı-lacivertli ekip, grubun 5. maçında Fransız temsilcisi Rennes'i Ülker Stadyumu'nda ağırladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

Karşılaşmanın ilk yarısında beklenmedik bir skorla karşı karşıya gelen temsilcimiz, ilk yarım saatte 3-0 geriye düştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

Maçın ilk yarısı bitmeden 42. dakikada Enner Valencia takımının ilk golünü attı ve geri dönüş için umutlandırmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’ın Rennes maçındaki performansı taraftarı çılgına çevirdi! Fenerbahçelilerin bu kez sabrı taştı…

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

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