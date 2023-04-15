Giriş Tarihi: 15.04.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 23:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'ne karşı kritik bir galibiyet aldı. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan son dakikalarda bulduğu 2 golle 2-1 galip gelen sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü. Galatasaray'ın ardından 60 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Jorge Jesus geceye damga vurdu. Portekizli çalıştırıcı, maçın ardından yaptığı açıklamalarda taraftarlarına flaş bir şekilde tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…