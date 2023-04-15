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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…
Giriş Tarihi: 15.04.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 23:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'ne karşı kritik bir galibiyet aldı. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan son dakikalarda bulduğu 2 golle 2-1 galip gelen sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü. Galatasaray'ın ardından 60 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Jorge Jesus geceye damga vurdu. Portekizli çalıştırıcı, maçın ardından yaptığı açıklamalarda taraftarlarına flaş bir şekilde tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, özellikle duran toplarda etkili oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

Genç yıldız adayı Arda Güler'in performansıyla göz doldurduğu ilk yarıda Fenerbahçe'nin bir topu çizgiden çıkarılırken, iki vuruşu da direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler pozisyon üretmekte zorlanırken, 81. dakikada MKE Ankaragücü'nün Ali Sowe ile golü geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ankaragücü maçı sonrası Jorge Jesus’un sözleri geceye damga vurdu! Taraftara isyan etti, flaş ayrılık açıklaması…

Fenerbahçe, 84. dakikada penaltı kazandı. 87. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

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