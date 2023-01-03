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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 03.01.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:32

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Akdeniz ekibi, bu üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarıda Michy Batshuayi'nin golleriyle 3 puana uzanan Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 35'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Antalyaspor cephesi ise karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Kadir Sağlam'a oldukça tepkiliydi. O anlarda Nuri Şahin'in hareketleri ise geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 35 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise Süper Lig'de 16 puanda kalarak 14. sıradaki yerini korudu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

SON DAKİKADA OLAYLI POZİSYON

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

SON DAKİKA