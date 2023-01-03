Giriş Tarihi: 03.01.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:32

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Akdeniz ekibi, bu üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarıda Michy Batshuayi'nin golleriyle 3 puana uzanan Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 35'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Antalyaspor cephesi ise karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Kadir Sağlam'a oldukça tepkiliydi. O anlarda Nuri Şahin'in hareketleri ise geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…