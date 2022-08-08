Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
13:59
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! "Çok doluyum, bırakın çocuğu ya..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş bir Arda Güler gelişmesi yaşandı. Son oynanan Slovacko maçının son dakikalarında oyuna giren 17 yaşındaki genç yıldızla ilgili efsane isim çarpıcı ifadeler kullandı ve isyan etti. İşte ayrıntılar...