Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! "Çok doluyum, bırakın çocuğu ya..."
Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! "Çok doluyum, bırakın çocuğu ya..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş bir Arda Güler gelişmesi yaşandı. Son oynanan Slovacko maçının son dakikalarında oyuna giren 17 yaşındaki genç yıldızla ilgili efsane isim çarpıcı ifadeler kullandı ve isyan etti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! Çok doluyum, bırakın çocuğu ya...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş bir Arda Güler gelişmesi yaşandı. Son oynanan Slovacko maçının son dakikalarında oyuna giren 17 yaşındaki genç yıldızla ilgili efsane isim çarpıcı ifadeler kullandı ve isyan etti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! Çok doluyum, bırakın çocuğu ya...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı ve maç saati beklenmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! Çok doluyum, bırakın çocuğu ya...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 yenen sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler, maçın son 15 dakikasında oyuna girmiş ve performansıyla bir kez daha dikkat çekmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! Çok doluyum, bırakın çocuğu ya...

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki büyük camiada da oynayan Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın genç yeteneği Arda Güler ile ilgili flaş sözlere imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler için flaş sözler! Çok doluyum, bırakın çocuğu ya...

Tivibu Spor'da değerlendirmeler yapan Tümer Metin'e yine bir dönem sarı-lacivertli formayı terleten Elvir Balic de destek verdi.

SON DAKİKA