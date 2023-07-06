Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…
Giriş Tarihi: 06.07.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 18:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte kadrosunu şekillendirmeye başlayan sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Taraftarı yıkan durum ise Arda Güler'in ayrılığıyla gerçekleşti. Genç yıldız, dünya devi Real Madrid'in yolunu tuttu. Fenerbahçe'ye bir şok da takımın bir diğer yıldızından geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe'de büyük değişimler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Sarı-lacivertli ekipte ayrılıklar ve yeni transferler üst üste yaşanırken oldukça hareketli bir süreçten geçiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi önemli yıldızları transfer eden Fenerbahçe, Mergim Berisha, Bruma ve Arda Güler ile yollarını ayırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık ise hiç şüphesiz Arda Güler'in, Real Madrid'e transferi oldu.

SON DAKİKA