Giriş Tarihi: 06.07.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 18:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler sonrası Fenerbahçe’ye bir şok daha! Yıldız isim ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte kadrosunu şekillendirmeye başlayan sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Taraftarı yıkan durum ise Arda Güler'in ayrılığıyla gerçekleşti. Genç yıldız, dünya devi Real Madrid'in yolunu tuttu. Fenerbahçe'ye bir şok da takımın bir diğer yıldızından geldi. İşte son dakika haberinin detayları…