Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…
Giriş Tarihi: 28.04.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 22:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğun favori ekiplerinden birisi olarak görülüyor. Ligde 64 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hesapları yaparken transfer de flaş gelişmeler yaşıyor. Fenerbahçe'de forma giyen genç yetenek Arda Güler, sarı-lacivertlilerde en popüler oyuncu. Gösterdiği performansla birçok dünya devini peşine takan genç yıldızın yaz transfer döneminde rekor bir bedelle transfer yapması bekleniyor. İtalyan basını, Arda Güler için bir dünya devinin daha görüşmelere başladığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte taraftarını şampiyonluğa inandıran sarı-lacivertliler, son haftalarda düşüş yaşasa da Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun favorisi olarak görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Ligde bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Kanarya, transferde de flaş gelişmeler yaşamaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Takımın genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda Jorge Jesus'tan formayı kaptı ve gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Avrupa'nın en gözde genç yetenekleri arasında yer alan Arda Güler için birçok dünya devi de adeta sıraya girdi.

SON DAKİKA