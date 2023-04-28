Giriş Tarihi: 28.04.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 22:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferi gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular: Dünya devi görüşmelere başladı bile…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğun favori ekiplerinden birisi olarak görülüyor. Ligde 64 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hesapları yaparken transfer de flaş gelişmeler yaşıyor. Fenerbahçe'de forma giyen genç yetenek Arda Güler, sarı-lacivertlilerde en popüler oyuncu. Gösterdiği performansla birçok dünya devini peşine takan genç yıldızın yaz transfer döneminde rekor bir bedelle transfer yapması bekleniyor. İtalyan basını, Arda Güler için bir dünya devinin daha görüşmelere başladığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları…