Giriş Tarihi: 10.11.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 22:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun son dönemdeki en gözde yıldız adaylarından birisi olan Fenerbahçeli Arda Güler, gün geçtikçe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'a da seçilen genç oyuncu, bir hayalini daha gerçekleştirmiş oldu. Transfer söylentileriyle de ismi sık sık anılan 17 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içerisinde transfer yapması bekleniyor. Arda Güler için çıkan son transfer iddiası, sadece Fenerbahçeli futbolseverleri değil, tüm futbolseverlerin ilgisini çeken cinsten oldu. İşte son dakika haberinin detayları…