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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 10.11.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 22:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Türk futbolunun son dönemdeki en gözde yıldız adaylarından birisi olan Fenerbahçeli Arda Güler, gün geçtikçe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'a da seçilen genç oyuncu, bir hayalini daha gerçekleştirmiş oldu. Transfer söylentileriyle de ismi sık sık anılan 17 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içerisinde transfer yapması bekleniyor. Arda Güler için çıkan son transfer iddiası, sadece Fenerbahçeli futbolseverleri değil, tüm futbolseverlerin ilgisini çeken cinsten oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından keşfederek kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda Güler, yıllar içerisindeki gelişimiyle dünyanın en iyi genç yetenekleri arasına adını yazdırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Sarı-lacivertli ekipte kademe kademe ilk 11'de yer almaya başlayan genç yıldız, son olarak Dinamo Kiev maçında sahaya ilk 11'de çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Dünya basınında da sık sık gündeme gelen Fenerbahçeli Arda, transfer söylentilerinde de ismi en çok geçen oyuncular arasında.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Özellikle Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği Arda Güler için çıkan son transfer söylentisi herkesi şaşkına çevirmiş durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler transferiyle Türkiye değil dünya rekorunu kıracak! Dünya devinin genç yıldız için planı ortaya çıktı…

Bir dönem Galatasaray'da da danışmanlık görevi gören ünlü sportif direktör Luis Campos, Arda Güler'i PSG'ye transfer etmek için kollarını sıvadı.

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