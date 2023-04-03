Giriş Tarihi: 03.04.2023 00:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 00:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Nefesleri kesen bir derbi mücadelesine sahne olan karşılaşma, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı cebine koydu ve puanını 52'ye yükseltti. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın kazandığı haftada kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Öte yandan maça damga vuran pozisyon ise Arda Güler'in kazandırdığı penaltı oldu. Erman Toroğlu, futbolseverlerin kafasını karıştıran o anları yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…