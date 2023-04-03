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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…
Giriş Tarihi: 03.04.2023 00:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 00:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Nefesleri kesen bir derbi mücadelesine sahne olan karşılaşma, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı cebine koydu ve puanını 52'ye yükseltti. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın kazandığı haftada kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Öte yandan maça damga vuran pozisyon ise Arda Güler'in kazandırdığı penaltı oldu. Erman Toroğlu, futbolseverlerin kafasını karıştıran o anları yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

Ülker Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Enner Valencia'nın 41. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya da penaltıyla başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

Arda Güler'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'ya Welinton'un müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler 50. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada topun başına geçen Valencia, bu sefer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’in derbideki penaltısı geceye damga vurmuştu! Erman Toroğlu olay ifadelerle pozisyonu tek tek açıkladı…

REDMOND DERBİYİ ÇÖZEN İSİM OLDU

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Amir Hadziahmetovic'in yerine 46. dakikada oyuna giren Nathan Redmond derbiye damga vurdu.

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